Два новых виртуальных концертных зала откроют в Тверской области в 2023 году

Так выглядит виртуальный концертный зал. Фото: ПТО

Два новых виртуальных концертных зала откроют в этом году в Тверской области. Как сообщает правительство региона, уже 5 августа виртуальный концертный зал откроют в старицкой детской школе искусств. Событие совпадёт с Днём города Старицы. Ещё один виртуальный концертный зал организуют до конца года в Осташкове, на базе центральной библиотеки.

Работа по созданию виртуальных концертных залов ведётся в Тверской области в рамках национального проекта «Культура» с 2014 года на базе мультимедийного комплекса Тверской филармонии. На данный момент в регионе функционируют 23 виртуальные площадки в семнадцати муниципалитетах.

Такие концертные залы транслируют концерты с участием российских и зарубежных звёзд и программы для детей. Благодаря реализации проекта «Виртуальный концертный зал» у жителей отдалённых районов есть возможность стать гостями областных событий.