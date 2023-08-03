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НовостиОбщество3 августа 2023 10:37

Два новых виртуальных концертных зала откроют в Тверской области в 2023 году

В регионе расширяется сеть виртуальных концертных залов
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Так выглядит виртуальный концертный зал.

Так выглядит виртуальный концертный зал.

Фото: ПТО

Два новых виртуальных концертных зала откроют в этом году в Тверской области. Как сообщает правительство региона, уже 5 августа виртуальный концертный зал откроют в старицкой детской школе искусств. Событие совпадёт с Днём города Старицы. Ещё один виртуальный концертный зал организуют до конца года в Осташкове, на базе центральной библиотеки.

Работа по созданию виртуальных концертных залов ведётся в Тверской области в рамках национального проекта «Культура» с 2014 года на базе мультимедийного комплекса Тверской филармонии. На данный момент в регионе функционируют 23 виртуальные площадки в семнадцати муниципалитетах.

Такие концертные залы транслируют концерты с участием российских и зарубежных звёзд и программы для детей. Благодаря реализации проекта «Виртуальный концертный зал» у жителей отдалённых районов есть возможность стать гостями областных событий.