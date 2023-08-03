В Тверской области осудили мужчину, который с особой жестокостью зарезал своего приятеля

Орудие убийства, которым осуждённый нанёс знакомому 151 удар. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Житель Кесовогорского района осуждён за убийство мужчины, совершённое с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ): он зарезал своего знакомого, нанеся тому не менее 151 удара ножом.

Подробности громкого дела рассказали в пресс-службе следственного управления Ск РФ по Тверской области. Вечером 20 марта 2022 года мужчина распивал спиртное в гостях у своего знакомого. Пьяными приятели вышли из дома и сели в машину. Проехав около 800 метров автомобиль съехал на обочину и там между мужчинами произошла ссора.

Осуждённый взялся за нож и начал бить им знакомого. Как уточняют в Следственном управлении СК РФ по Тверской области, 151 ножевой удар пришёлся по местам расположения жизненно важных органов. И ещё девять раз мужчина ударил приятеля руками и ногами. Потерпевший скончался на месте.

Тело его нашли только спустя три дня, так как дорога, по которой катались на авто мужчины, была удалена от населённых пунктов.

Суд состоялся с участием присяжных. В суде мужчина отрицал вину и выдвигал различные версии случившегося. Но все версии были проверены следователями и опровергнуты. На основании единогласного обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, мужчину приговорили к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима.