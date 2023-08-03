Тверской Роспотребнадзор напомнил, как выбрать хороший арбуз

Август - пора спелых арбузов. Фото: Александр ЖМУЛИН

3 августа отмечен в календаре как день Всемирный день арбуза. Тверское управление Роспотребнадзора в связи с этим решило напомнить жителям региона о пользе популярных бахчевых и, как выбрать вкусный арбуз.

Август традиционно считается месяцем арбузов. Однако первые бахчевые начали продавать на наших рынках уже в июле. Однако самые спелые и сладкие арбузы и дыни можно выбрать только в конце лета.

- На российской земле - в Волгоградской, Астраханской областях, Ставропольском и Краснодарском краях - произрастают самые надежные бахчевые, - утверждает Роспотребнадзор.

Арбуз - эта витаминная бомба. Он более чем на 90% состоит из воды, и в ней содержатся содержатся витамины А, В, С и Р, соли натрия, кальция, железа, магния. Особый химический состав этого сока делает арбуз идеальным продуктом для профилактики болезней почек, некоторых заболеваний сердца, подагры. Эта ягода - чемпион по содержанию железа, поэтому ее рекомендуют употреблять при заболеваниях крови, в том числе - и при малокровии. А вот сахара в арбузе мало - всего 6%, его можно есть диабетикам и всем, кто соблюдает диету.

Чтобы выбрать вкусный арбуз, специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на следующие приметы:

- хороший арбуз будет не самым крупным и не самым мелким - около 5 кг;

- кожура должна быть гладкой - без трещин, царапин или вмятин, цвет полосок - яркий и контрастный;

- звук спелого арбуза, если постучать по нему, звонкий;

- если есть желтое пятно - это хороший знак.

Роспотребнадзор также напоминает, что, когда продавец разрезает арбуз и дает попробовать покупателям, повышается риск заражения энтеровирусной инфекцией.

Для продавцов бахчевых культур также существуют правила продажи. Арбузы (и дыни) должны располагаться на деревянных настилах высотой не менее 20 см от земли и обязательно под навесом.

Перед употреблением арбузы необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом. Если не получилось съесть плод сразу, хранить его нужно в холодильнике.