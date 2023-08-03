В Тверской области аисты вступили в воздушный бой за своих птенцов

Аисты вновь свели гнездо на высоком столбе. Фото: VK/Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

Биологи-супруги Алексей и Яна Мурашовы из Реабилитационного центра диких животных "Ромашка", который расположен в Зубцовском округе, в своем паблике рассказали интересную историю про то, как на их глазах аисты защищали своих птенцов этим летом.

На высоком столбе рядом с центром вновь завели гнездо аисты. Биологи сообщили, что там подрастает три аистенка, но их могло быть и больше, а то и меньше... - Мы уже писали, что аистов никак нельзя назвать мирными птицами и нередко на жилое гнездо нападают пролетные птицы, видимо холостые. Они кружат над гнездом, приводя в ужас хозяев, пикируют, стараются сесть на него и выбросить оттуда чужих птенцов. Что движет при этом птицами, почему они себя так ведут непонятно, - написали Мурашовы.

Зоозащитники рассказали, что в этом году трагедия произошла, когда птенцы были еще маленькие - на гнездо напали сразу три пернатых агрессора. В воздушный бой с ними вступили родители птенцов.

- Один из наших аистов отбивая атаки, громко звал на помощь партнера. Да видно охотилась птица далеко от гнезда. Прошло минут пятнадцать, прежде чем на горизонте показался наш аист. Он летел с большой скоростью и сразу же вклинился в группу налетчиков и стал отгонять их от гнезда. Второй аист тоже поднялся в воздух, мы замерли, наблюдая воздушный бой. И самое ужасное, что ничем не могли помочь своим птицам. Наконец аистам удалось отогнать агрессоров, и они тяжело дыша опустились на гнездо. Птенцы, видимо почувствовав опасность лежали тихо и даже не просили есть, - описали увиденное биологи. Они с горечью сообщили, что на следующий день увидели, как один из аистов выносил из гнезда своего мертвого ребенка:

- Он взял его за лапу и полетел в сторону речки, за поле. Мы пытались проследить за тем куда он его унесет, но он удалялся от гнезда все дальше и дальше пока не скрылся из вида.