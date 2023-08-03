Губернатор Тверской области ответит на вопросы в прямом телеэфире

Глава региона вновь ответит на вопросы в прямом эфире. Фото: ПТО

3 августа в 21:00 на телеканале «Россия 24» Тверь вновь состоится прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени.

- Планируется, что темами эфира станет ход работ по строительству социально значимых объектов в муниципалитетах области, меры по развитию экономического потенциала Верхневолжья и, в частности, итоги участия тверской делегации в саммите «Россия-Африка», перспективы профобразования в регионе, ход дорожных работ и другие. Традиционно прозвучат вопросы от телезрителей, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Программу с участием Губернатора Игоря Рудени можно будет посмотреть и в интернете.