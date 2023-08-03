Полиция опубликовало видео задержания злостного вырубщика леса в Тверской области

Момент задержания. Фото: УМВД России по Тверской области
В Пеновском округе было незаконно вырублено 611 деревьев различных пород - всего около 770 кубометров. Тем самым государству причинён ущерб на сумму более 11 миллионов 800 тысяч рублей. сотрудниками УМВД задержали подозреваемого в организации этого преступления.
Подробности сообщила пресс-служба областного УМВД России.
Оперативники установили, что 37-летний индивидуальный предприниматель из Осташкова нанял людей, предоставил им спецтехнику и организовал вырубку 139 сосен, 397 елей, 46 берёз и 29 осин в лесном массиве вблизи поселка Жукопа. Разрешительных документов на рубку леса у этого так называемого бизнесмена не было.
Сотрудники УЭБиПК регионального УМВД России при силовой поддержке спецподразделения задержали подозреваемого в его доме.
В ходе обыска там было найдены и изъяты бухгалтерская документация, и черновые записи, касающиеся противоправной вырубки леса. Также изъяты 16 единиц спецтехники для перевозки и заготовки древесины.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Подозреваемый заключен под стражу.
Расследование продолжается.
Изъятая техника. Фото: УМВД России по Тверской области
Фото: УМВД России по Тверской области