Полиция опубликовало видео задержания злостного вырубщика леса в Тверской области

Момент задержания. Фото: УМВД России по Тверской области

В Пеновском округе было незаконно вырублено 611 деревьев различных пород - всего около 770 кубометров. Тем самым государству причинён ущерб на сумму более 11 миллионов 800 тысяч рублей. сотрудниками УМВД задержали подозреваемого в организации этого преступления.

Подробности сообщила пресс-служба областного УМВД России.

Оперативники установили, что 37-летний индивидуальный предприниматель из Осташкова нанял людей, предоставил им спецтехнику и организовал вырубку 139 сосен, 397 елей, 46 берёз и 29 осин в лесном массиве вблизи поселка Жукопа. Разрешительных документов на рубку леса у этого так называемого бизнесмена не было.

Сотрудники УЭБиПК регионального УМВД России при силовой поддержке спецподразделения задержали подозреваемого в его доме.

В ходе обыска там было найдены и изъяты бухгалтерская документация, и черновые записи, касающиеся противоправной вырубки леса. Также изъяты 16 единиц спецтехники для перевозки и заготовки древесины.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Подозреваемый заключен под стражу.

Расследование продолжается.

Изъятая техника. Фото: УМВД России по Тверской области