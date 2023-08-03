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НовостиОбщество3 августа 2023 6:36

Легковушка врезалась в детскую площадку у «Глобуса» в Твери

Машина снесла на детской площадке в Твери скамейку и врезалась в детский домик
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Легковушка врезалась в детскую площадку в «Глобуса». Фото: VK/ News 69

Легковушка врезалась в детскую площадку в «Глобуса». Фото: VK/ News 69

2 августа в Твери легковушка врезалась в детскую площадку у ТЦ «Глобус» на Октябрьском проспекте. По счастливой случайности никто не пострадал, хотя обычно на этой площадке отдыхает очень много детей. О происшествии сообщили в группе News 69.

По словам очевидцев, мужчина-водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением. Машина снесла забор детской площадки, скамейку и повредила домик-горку.

Происшествие вызвало живейший отклик, ведь площадка очень популярна у горожан, в комментариях к посту люди советуют водителю больше не путать педали.

Когда будет восстановлена площадка, не сообщается.

Машина снесла скамейку и врезалась в домик. Фото: VK/ News 69

Машина снесла скамейку и врезалась в домик. Фото: VK/ News 69