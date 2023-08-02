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НовостиОбщество2 августа 2023 18:18

В Тверской области выделены деньги на реконструкцию региональных музеев

По нацпроекту в Тверской области ведется реконструкция и переоснащение музеев
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По нацпроекту в Тверской области ведется реконструкция и переоснащение музеев

По нацпроекту в Тверской области ведется реконструкция и переоснащение музеев

Фото: ПТО

В Тверской области по национальному проекту «Культура» ведется реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение региональных музеев. На заседании областной Бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя, одобрено финансирование.

- Совершенствование инфраструктуры, в том числе, учреждений культуры, играет большую роль в комплексном развитии территорий Верхневолжья, способствует привлечению туристского потока, - считает глава региона.

На заседании Бюджетной комиссии принято решение о выделении денег на обновление экспозиционно-выставочного оборудования Удомельского краеведческого музея. Будут закуплены витрины для размещения экспонатов, системы экспозиционного освещения, мобильные выставочные перегородки, подвесы для картин.

Для реставрационной мастерской Тверского государственного объединенного музея приобретут пескоструйную технику, реставрационный стол, систему реставрационного освещения и др.

Все поставки запланированы до октября 2023 года.