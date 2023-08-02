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НовостиОбщество2 августа 2023 17:59

В смывах с предприятия в Тверской области обнаружили кишечную палочку

Специалисты проверили смывы с предприятия и нашли кишечную палочку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В смывах с предприятия обнаружили кишечную палочку

В смывах с предприятия обнаружили кишечную палочку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бактерии группы кишечной палочки выявили специалисты Тверской испытательной лаборатории в смывах с цеха убоя и переработки с местного предприятия. Образцы поступили в лабораторию в рамках производственного контроля.

Смывы также проверялись на патогенную микрофлору - на наличие сальмонеллы. Ее в образцах не обнаружили.

- Полученные специалистами лаборатории результаты исследований свидетельствуют о неудовлетворительных санитарных условиях в цехе убоя и переработки. Бактериальное загрязнение может быть следствием проблем с гигиеной персонала, уборкой помещений или дезинфекцией используемых оборудования и инвентаря, - сообщили специалисты лаборатории.

Результаты переданы заявителю и в надзорные ведомства.