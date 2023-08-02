Полицейские задержали 37-летнего черного лесоруба из Осташкова

С привлечением спецтехники предприниматель вырубил более 600 деревьев Фото: УМВД России по Тверской области

В Пеновском муниципальном округе Тверской области сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД выявили факт незаконной рубки леса на 11 миллионов рублей.

По данным оперативников, 37-летний предприниматель из Осташкова, не имея разрешения, нанял людей, предоставил им спецтехнику и вырубил более 600 деревьев.

Подозреваемого задержали. По месту жительства полицейские обнаружили и изъяли бухгалтерскую документацию, черновые записи, а также 16 единиц транспорта для перевозки и заготовки древесины.

Следственной частью УМВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Мужчина заключен под стражу.

- Полицейские выясняют все обстоятельства и дополнительные эпизоды противоправных действий, устанавливаются возможные соучастники преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.