Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2023 16:59

На полигоне Кушалино в Тверской области пройдут полеты авиации с боевой стрельбой

Под Тверью пройдут авиаучения с применением средств поражения авиации
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителей предупреждают о полетах авиации с боевой стрельбой

Жителей предупреждают о полетах авиации с боевой стрельбой

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Администрация Рамешковского округа, со ссылкой на войсковую часть 83115, сообщает, что в период с 31 июля до 31 августа 2023 года на полигоне Кушалино проходят полеты авиации с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации.

Граждан предупреждают, что территория авиационного полигона является запретной зоной, вход на территорию без разрешения начальника авиационного полигона подразделениям и отдельным военнослужащим, а также работникам лесничества и других граждан запрещается.