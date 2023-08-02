На полигоне Кушалино в Тверской области пройдут полеты авиации с боевой стрельбой

Жителей предупреждают о полетах авиации с боевой стрельбой Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Администрация Рамешковского округа, со ссылкой на войсковую часть 83115, сообщает, что в период с 31 июля до 31 августа 2023 года на полигоне Кушалино проходят полеты авиации с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации.

Граждан предупреждают, что территория авиационного полигона является запретной зоной, вход на территорию без разрешения начальника авиационного полигона подразделениям и отдельным военнослужащим, а также работникам лесничества и других граждан запрещается.