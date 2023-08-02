27 лет назад в Твери после перерыва длиной в четверть века вновь открылся Ботанический сад

Летом сад прекрасен. https://vk.com/hortus/_sensemilia_

2 августа 2023 года Ботанический сад Тверского госуниверситета отмечает памятную дату: ровно 27 лет назад сад вновь открылся после перерыва, длившегося более 25 лет. 2 августа 1996 года стало началом второй жизни "Сада души", как называют ботсад его сотрудники.

Территория Ботанического сада сегодня - уникальное место, где чудом удалось сохранить фрагменты исторического ландшафта древнего Заволжского посада Твери. В прошлом году в Ботаническом саду торжественно открыли беседку-ротонду. Лёгкая воздушная ротонда была возведена на берегу пруда в саду в конце девятнадцатого века при основании усадьбы семьи купцов Боровых. Ротонда была утрачена в конце 70-х - начале 80-х годов двадцатого века. Теперь же она полностью воссоздана на своём историческом месте по сохранившимся фотографиям.