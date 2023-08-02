Новый музей живописи Валентина Сидорова в Твери открылся для посещения

Валентин Сидоров являлся признанным мастером пейзажа. Фото: Александр ЖМУЛИН

Новый музей живописи Валентина Сидорова в Твери открылся для посещений. Музей, располагающийся в старинном особняке на Радищева, 41, начал работу в начале мая. Но прежде там действовали только отдельные выставки. Теперь же музей полноценно принимает гостей.

В музее размещена экспозиция из 90 картин мастера пейзажа Валентина Сидорова. Помимо этой основной постоянной выставки, в мезонине и цокольном помещении музея организовываются временные сменные экспозиции различных художников. Подробнее о новом тверском арт-пространстве читайте на нашем сайте.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Валентин Михайлович Сидоров - художник-пейзажист, педагог. Народный художник СССР. Родился 5 мая 1928 года в деревне Сорокопенье Конаковского района.

Валентин Сидоров являлся признанным мастером пейзажа. В 1987- 2009 годах возглавлял Союз художников России. Являлся академиком Академии художеств СССР (1988). Лауреат государственных премий.

Живописец ушёл из жизни 9 января 2021 года в возрасте 92 лет после перенесённого коронавируса. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.