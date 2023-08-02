В Тверской области ряд участков дорог отремонтировали с опережением сроков

В Тверской области продолжается приемка отремонтированных региональных и межмуниципальных дорог. Фото: ПТО

В регионе продолжаются ремонты автотрасс в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Комиссии ведут приемку выполненных работ.

В их состав входят представители заказчика - Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области, министерства региона по обеспечению контрольных функций, ГИБДД, подрядной организации.

Недавно члены комиссий осмотрели дороги, ремонт на которых был завершен досрочно. Это «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь, Редкино – Озерки, Сонково – Кой, Выдропужск – Спирово, «Москва – Санкт-Петербург» – Большие Борки – Нестерово – Черничено, Спирово – Козлово – Ососье.

К вводу в эксплуатацию готовы участки дорог Западная Двина – Жарковский (в этом году отремонтировано 7,5 км), «Москва – Рига» – Светлая (отремонтирована на всем протяжении) и «Москва – Рига» – Александровка – граница Московской области (отремонтировано 4,3 км). Они также отремонтированы раньше срока, предусмотренного контрактом.

После устранения замечаний рабочих комиссий к проверке будут привлечены межведомственные комиссии, в случае их положительного заключения дороги введут в эксплуатацию.

- Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам, - считает губернатор Игорь Руденя.