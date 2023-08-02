В Твери в суд направлено уголовное дело о поддельных медкнижках

Четверо жителей Твери изготавливали поддельные медкнижки Фото: УМВД России по Тверской области

Следователями Следственного управления УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, обвиняемых в совершении шести преступлений по изготовлению поддельных документов.

По версии следствия, четверо жителей Твери в период с 2018 по 2022 год изготавливали поддельные медкнижки и продавали их в Тверской и Московской областях. Рекламые объявления злоумышленники размещали в соцсети, демонстрируя поддельную лицензию.

С заказчиком встречался курьер, забирал копии документов, а затем передавал готовую медкнижку.

По местам жительства фигурантов изъяты бланки, печати, голограммы для изготовления подделок.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.