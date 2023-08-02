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НовостиОбщество2 августа 2023 14:20

В Твери выполнено 25% работ по строительству школы на улице Цветочной

В Заволжском районе областной столицы на стройплощадке новой школы сделан фундамент, ведутся монолитные работы
Алексей АНДРЕЕВ
Школа строится на улице Цветочная.

Школа строится на улице Цветочная.

Фото: ПТО

На улице Цветочная в Заволжском районе Твери строится школа на 1224 места. Здание возводят по нацпроекту «Образование».

По поручению губернатора Игоря Рудени на стройплощадке увеличено число работников – до 230 специалистов.

- В настоящее время строительная готовность объекта составляет 25%, - сообщила детали пресс-служба областного правительства. - Полностью выполнены фундамент будущей школы, завершается устройство инженерных сетей и дренажа. Ведутся монолитные работы, бетонирование плиты малого бассейна, кладка стен, устройство опалубки перекрытия кровли и другие мероприятия.

В рамках нацпроекта в регионе также сейчас строится школа на 1224 места в микрорайоне «Южный» Твери. Причем ее запланировано достроить к новому учебному году.

Кроме того, в Верхневолжье должны возвести школы на 100 мест в деревне Вахонино и на 250 мест - в селе Дмитрова Гора Конаковского округа, а также на 300 мест - в Максатихе.

На стройке школы.

На стройке школы.

Фото: ПТО

На стройке школы.

На стройке школы.

Фото: ПТО

На стройке школы.

На стройке школы.

Фото: ПТО