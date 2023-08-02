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НовостиОбщество2 августа 2023 13:05

Жительницу Твери обманули на бирже на 790 000 рублей

Полицейские ищут брокеров-мошенников в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина перевела мошенникам 790 000 рублей в Твери

Женщина перевела мошенникам 790 000 рублей в Твери

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

41-летнюю жительницу Твери обманули мошенники в Интернете. Потерпевшая рассказала полиции, что хотла заработать денег на фондовой бирже, указала в анкете на сайте свой телефон.

Женщине позвонили мошенники и рассказали схему работы вклада. Тверичанка оформила кредит на 600 000 рублей и дополнительно оплатила страховку 100 000 рублей. Свои накопления и кредитные деньги она перевела на счета злоумышленников. Ущерб составил 790 000 рублей.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.