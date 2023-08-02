Жительницу Твери обманули на бирже на 790 000 рублей

Женщина перевела мошенникам 790 000 рублей в Твери Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

41-летнюю жительницу Твери обманули мошенники в Интернете. Потерпевшая рассказала полиции, что хотла заработать денег на фондовой бирже, указала в анкете на сайте свой телефон.

Женщине позвонили мошенники и рассказали схему работы вклада. Тверичанка оформила кредит на 600 000 рублей и дополнительно оплатила страховку 100 000 рублей. Свои накопления и кредитные деньги она перевела на счета злоумышленников. Ущерб составил 790 000 рублей.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.