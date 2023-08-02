В Твери временно изменили маршруты автобусов №56 и №208

Два автобуса изменили маршрут на время дорожных работ в Твери Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери, в связи с ремонтом на улице Паши Савельевой, меняются маршруты нескольких автобусов.

Как информирует "Транспорт Верхневолжья", до 21:00 вечера 10 августа меняется схема движения автобусных маршрутов №56 и №208.

Движение всех видов транспорта ограничено по четной стороне улицы Паши Савельевой (на участке от улицы Хромова до дома №6, корпус 2 на улице Паши Савельевой).

Будьте внимательны при планировании поездок.

Изменения маршрутов представлены на схеме.