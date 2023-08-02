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НовостиОбщество2 августа 2023 10:54

В Твери временно изменили маршруты автобусов №56 и №208

В Твери из-за ремонта ограничен проезд на участке улицы Паши Савельевой
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Два автобуса изменили маршрут на время дорожных работ в Твери

Два автобуса изменили маршрут на время дорожных работ в Твери

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери, в связи с ремонтом на улице Паши Савельевой, меняются маршруты нескольких автобусов.

Как информирует "Транспорт Верхневолжья", до 21:00 вечера 10 августа меняется схема движения автобусных маршрутов №56 и №208.

Движение всех видов транспорта ограничено по четной стороне улицы Паши Савельевой (на участке от улицы Хромова до дома №6, корпус 2 на улице Паши Савельевой).

Будьте внимательны при планировании поездок.

Изменения маршрутов представлены на схеме.