В Твери временно изменили маршруты автобусов №56 и №208

Два автобуса изменили маршрут на время дорожных работ в Твери
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
В Твери, в связи с ремонтом на улице Паши Савельевой, меняются маршруты нескольких автобусов.
Как информирует "Транспорт Верхневолжья", до 21:00 вечера 10 августа меняется схема движения автобусных маршрутов №56 и №208.
Движение всех видов транспорта ограничено по четной стороне улицы Паши Савельевой (на участке от улицы Хромова до дома №6, корпус 2 на улице Паши Савельевой).
Будьте внимательны при планировании поездок.
Изменения маршрутов представлены на схеме.