В детских лагерях "Дружба" и "Ровесник" прошли юбилейные торжества

Система организации загородного отдыха детей и подростков города отмечает 100-летие Фото: администрация Твери

В муниципальных оздоровительных лагерях "Дружба" и "Ровесник" прошли юбилейные мероприятия. Система организации загородного отдыха детей и подростков города отмечает 100-летие.

В лагере «Дружба» на праздник, посвященный 100-летнему юбилею, собрались сотрудники, родители, ветераны, долгое время проработавшие в оздоровительном учреждении, директора, ранее возглавлявшие лагерь, представители администрации Твери. Поздравления направил губернатор Игорь Руденя.

- Один из первых пионерских лагерей в нашей стране, «Дружба», за свою столетнюю историю принял десятки тысяч юных жителей Верхневолжья, помог им найти верных друзей, получить новые знания и навыки, укрепить здоровье. Несколько поколений жителей тверского края хранят самые добрые воспоминания об отдыхе в вашем лагере, - отметил глава региона.

60-летие в 2023 году отмечает муниципальный загородный оздоровительный лагерь «Ровесник». Здесь много лет работают целые династии педагогов и воспитателей.

- К 60-летию в «Ровеснике» открылся музей, посвященный истории Великой Отечественной войны. В нем представлены экспонаты, найденные поисковыми отрядами в Калининском районе как раз вблизи расположения детского лагеря, там в 1941 году шли ожесточенные бои, - сообщает пресс-служба администрации Твери.