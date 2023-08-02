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НовостиОбщество2 августа 2023 10:03

Организованы поиски подростка из Тверской области, который уехал к другу в Воронеж

СК устанавливает обстоятельства исчезновения подростка из Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Организованы поиски несовершеннолетнего подростка из Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Организованы поиски несовершеннолетнего подростка из Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по поступившему сообщению о безвестном исчезновении несовершеннолетнего Артема Морозова, 2006 года рождения. 29 июля подросток уехал к другу в Воронеж и до настоящего времени не вышел на связь.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и местонахождение пропавшего.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефону следственного управления: 8-930-179-00-69.

Житель Тверской области уехал в Воронеж и пропал Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Житель Тверской области уехал в Воронеж и пропал Фото: СУ СК РФ по Тверской области