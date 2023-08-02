На полигоне в Тверской области ликвидировали артиллерийский снаряд

Снаряд обезвредили на полигоне в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

1 августа 2023 года группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе деревни Струйское Ржевского округа обнаружен взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны - 105 мм артиллерийский снаряд.

Силами спасателей военный трофей был ликвидирован на полигоне.

- При обнаружении взрывоопасного предмета отойдите на безопасное расстояние и не предпринимайте никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредите об опасности окружающих, сообщите о находке в службу спасения по телефону "101" и "112", - напоминает ГУ МЧС России по Тверской области.