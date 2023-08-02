Игорь Руденя поздравил с праздником воинов-десантников и ветеранов ВДВ в Тверской области

Игорь Руденя поздравил с праздником десантников Фото: ПТО

2 августа отмечается день рождения Воздушно-десантных войск. С праздником воинов-десантников и ветеранов ВДВ поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Легендарная «крылатая пехота» всегда была воплощением исключительного воинского мастерства, мужества и отваги, готовности в любую минуту встать на защиту Отечества. Эти качества воинов-десантников ярко проявились в решающих сражениях Великой Отечественной войны, при отстаивании национальных интересов нашего государства в горячих точках планеты во второй половине ХХ и XXI веке. Сегодня многие солдаты и офицеры Воздушно-десантных войск находятся на передовой, решают сложные боевые задачи в ходе специальной военной операции, проявляя стойкость, решительность и высокий моральный дух в борьбе с нацизмом, сражаясь за безопасность и суверенитет нашей Родины, - отметил Игорь Руденя и пожелал десантникам крепкого здоровья и благополучия, новых успехов и побед на благо Российской Федерации.