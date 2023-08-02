В библиотеке Герцена в Твери открылась выставка художника Александра Котова

Выставка картин открыта до 21 августа Фото: администрация Твери

В Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена в холле детского зала открылась выставка работ художника Александра Котова «Физики и лирики».

Член Союза художников России, дипломант Российской академии художеств Александр Котов с 2013 по 2017 год преподавал живопись и рисунок в Тверском художественном колледже им. А.Г. Венецианова. В настоящее время преподает изобразительное искусство в студиях Твери.

- В работах художника - городская среда и техника, вместе составляющие урбанистические пейзажи современности. В экспозиции картины представлены вместе с произведениями известных поэтов, посвященными прогрессу, науке и технике - таким образом «лирики» пишут «физику» и «про физику», - уточняет администрация Твери.

Выставка картин в библиотеке им. А.И. Герцена будет работать до 21 августа. Вход свободный.