Новый жилой комплекс в Твери атаковали клопы

Клопы расплодились в новом жилом комплексе Твери.

Жильцы нового тверского жилого комплекса на берегу Волги жалуются на нашествие клопов в их квартиры. Сообщение о кровососах появилось в местном домовом чате в соцсети и нашло горячую поддержку у жильцов, оказалось, клопы есть во многих квартирах.

«Мы живём в 56-м доме уже 3,5 года, и никогда не сталкивались с клопами. А на днях нашу квартиру атаковали клопы. Управляющая компания говорит, что на днях к ним приходила девушка из 50-го дома и сообщила об атаке клопов. Уважаемые жильцы, подскажите, пожалуйста, у вас была данная проблема. Если кто сталкивался, подскажите, куда лучше обращаться по поводу уничтожения этих гадов?» - просит в посте женщина-жилец новостройки.

Живейшее обсуждение поста показало - клопы есть у многих. С ними у некоторых идёт борьба, но пока победу одерживают клопы.

Есть и счастливчики:

«У нас были клопы, вызывали службу три раза, содрали почти 30 тысяч и ничего. Только своими силами вытравили». В конце концов жильцы сошлись на том, что бороться с кровососами нужно одновременно и сообща, а то в одном месте травишь, они в другое бегут.

Откуда кровососы в новостройке? Жильцы сходятся во мнении, что от новоселов, получающихся здесь жильё по договорам соцнайма. Это люди, заезжающие с очень старыми вещами и мебелью.

Клопы, не единственный бич этих новостроек, ранее в соцсетях жильцы жаловались на обилие тараканов.