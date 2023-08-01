Поликлинику в Старице построили на 90 %

Поликлинику в Старице почти достроили. Фото: ПТО

1 августа губернатор Игорь Руденя в Старице Тверской области провел выездное совещание по вопросу завершения строительства здания поликлиники центральной районной поликлиники. Сейчас на стройке работает около сотни человек, темпы строительства увеличили по поручению главы региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Поликлиника отстроена на 90%.

-Специалистам осталось завершить часть наружных и внутренних отделочных работ, монтаж медоборудования – его поставка обеспечена в объеме 70%, - сообщили в областном правительстве.

Поликлиника будет трехэтажной, размещена она на площади около 3 тыс. кв. метров с детским и взрослым отделениями на 100 и 200 посещений в смену соответственно.

Для оснащения кабинетов закуплено более 150 единиц современного медицинского оборудования, в том числе новый рентген-аппарат, аппарат УЗИ, флюорограф, маммограф, офтальмологическое, стоматологическое и физиотерапевтическое оборудование.

Здесь будут будут отделения профилактики, лучевой и функциональной диагностики, медицинской реабилитации, кабинеты терапевтов и узких специалистов. стоматология, дневной стационар, клинико-биохимическая лаборатория.

В составе детского отделения – кабинеты педиатров, кабинет здорового ребёнка, прививочная и процедурная.