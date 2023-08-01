80-летие первого салюта в годы Великой Отечественной войны отметят в ржевском музее "Ставка Сталина"

Музей расположен в небольшом деревянном доме в деревне Хорошево. Фото: пресс-служба Музея Победы

80-летие первого салюта в годы Великой Отечественной войны отметят в музее "Ставка Сталина" - ржевском филиале Музея Победы.

Этот музей расположен в небольшом деревянном доме в деревне Хорошево, где Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин провёл ночь с 4 на 5 августа 1943 года. Именно здесь было принято решение о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы.

В честь 80-летнего юбилея этого события 3 и 5 августа в музее пройдёт конференция с участием школьников и ветеранов Ведикой Отечественной. А 5 августа, в день первого победного салюта, в "Ставке Сталина" пройдёт торжественное мероприятие «Событие живет в памяти народной». В нем примут участие школьники и ветераны, почетным гостем станет дочь командующего Калининским фронтом маршала Еременко Татьяна Андреевна Еременко. Собравшихся ждет праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы Ржевского муниципального округа и города Великие луки. Праздничная программа начнется в 12.00. 12+