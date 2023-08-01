809 маленьких пациентов спасли за пять лет в отделении реанимации новорождённых тверской Детской областной больницы

Коллектив отделения. Фото: vk.com/dokbtver

Отделение реанимации новорождённых тверской Детской областной больницы (Отделение анестезиологии-реанимации №1 ДОКБ) недавно отметило первый юбилей - пять лет. Оно функционирует как самостоятельное структурное подразделение с 1 июля 2018 года.

Об итогах первой пятилетки рассказали сотрудники отделения на страничке в соцсети.

С начала существования в качестве самостоятельного подразделения в отделении пролечено 809 маленьких пациентов, из них 80 - за первые шесть месяцев 2023 года.

Пациенты отделения - совсем крохи. Их выхаживают в инкубаторах с возможностью создания микроклимата индивидуально для каждого ребёнка. Работают аппараты ИВЛ экспертного класса, которые помогают дышать малышам с массой тела от 500 грамм.

Большое внимание в отделении уделяется и родителям маленьких пациентов. Им разрешены посещения, если это позволяет состояние малыша.

"За время работы удалось добиться хороших результатов: значительно сократилась средняя длительность проведения искусственной вентиляции легких у новорождённых, их пребывания в реанимационном отделении, значительно снизилась смертность (до 1,2% за первые 6 месяцев 2023 года), улучшились исходы заболеваний", - отмечают медики.