Губернатор Игорь Руденя предложил выпустить купюру с изображением Твери

На встрече в областном правительстве. Фото: ПТО

1 августа губернатор Игорь Руденя провел в областном правительстве рабочую встречу с начальником Главного управления Центрального банка РФ в ЦФО Рустэмом Мардановым. Обсуждались вопросы сотрудничества.

Губернатор сделал на стрече интересное предложение - проработать вопрос о выпуске купюры в честь 890-летия города Твери, которое будет отмечаться в 2025 году. По мнению Игоря Рудени, на купюре может быть изображен Староволжский мост - один из символов города.

Между тем, Центробанк планирует в 2024 году выпустить монету в серии «Древние города» номиналом 10 рублей «Торопец» к его юбилею. Тираж составит 1 млн штук. Также планируется выпуск серебряной монеты номиналом 25 рублей «Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь» тиражом 1 тыс. штук.

Напомним, этим летом Центробанк ввел в обращение купюру номиналом 100 рублей с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату.

На встрече губернатор отметил, что регион плодотворно взаимодействует с Центробанком по нескольким направлениям:

- В том числе, они касаются предоставления льготных ресурсов нашим малым и средним предприятиям под гарантии государственных банков, повышения уровня финансовой грамотности населения, борьбы с мошенничеством в финансовой сфере.

Рустэм Марданов затронул вопрос импортозамещения и сообщил, что в тверском подразделении внедряется отечественная счетно-сортировальная техника вместо зарубежного оборудованию.