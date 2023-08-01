В Твери поменяли название одиннадцать автобусных остановок

В Твери сменили название 11 автобусных остановок
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
В Твери изменены наименования одиннадцати автобусных остановок в районах города.
Документ о присвоении локальным транспортным объектам новых наименований опубликован на сайте горадминистрации.
Приводим полный список изменений наименований:
- на Сахаровском шоссе появится остановка «Тверское лесничество»;
- «Завод Афанасий Пиво» на бульваре Цанова сменится наименованием «Холдинг Афанасий»;
- «Дачи» на Московском шоссе - наименованием «Бизнес -сервис»;
- «Торговый центр» на улице Левитана - наименованием «Школа № 45»;
- «АТХ № 2» на проспекте Победы - наименованием «Компания Русский Свет»;
- «Проспект Победы» на Волоколамскм проспекте - наименованием «Театр Кукол»;
- «Волоколамский проспект» на проспекте Победы - наименованием «Театр Кукол»;
- «Химпром» на Московском шоссе - наименованием «Сибур-ПЭТФ»;
- «Улица Дарвина» на улице Дарвина - наименованием «Площадь Капошвара»;
- «Проспект Победы» на проспекте Победы - наименованием «Площадь Капошвара»;
- «Универмаг» на улице Брагина - наименованием «Тверской областной суд»;
- «1-я Городская больница» на улице Софьи Перовской - наименованием «Центр имени Аваева»;
- «Магазин» на улице Громова - наименованием «Мигалово»;
- «Мигалово» на улице Громова - наименованием «Улица Громова»;
- «Магазин» на улице Тракторная - наименованием «Улица Сквозная»;
- «Комсомольская улица» на улице Артюхиной - наименованием «Школа № 7».
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Пассажирам следует быть внимательнее при планировании поездок.