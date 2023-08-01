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НовостиОбщество1 августа 2023 15:51

В Твери поменяли название одиннадцать автобусных остановок

Администрация Твери опубликовала документ о смене наименований локальных транспортных объектов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери сменили название 11 автобусных остановок

В Твери сменили название 11 автобусных остановок

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери изменены наименования одиннадцати автобусных остановок в районах города.

Документ о присвоении локальным транспортным объектам новых наименований опубликован на сайте горадминистрации.

Приводим полный список изменений наименований:

- на Сахаровском шоссе появится остановка «Тверское лесничество»;

- «Завод Афанасий Пиво» на бульваре Цанова сменится наименованием «Холдинг Афанасий»;

- «Дачи» на Московском шоссе - наименованием «Бизнес -сервис»;

- «Торговый центр» на улице Левитана - наименованием «Школа № 45»;

- «АТХ № 2» на проспекте Победы - наименованием «Компания Русский Свет»;

- «Проспект Победы» на Волоколамскм проспекте - наименованием «Театр Кукол»;

- «Волоколамский проспект» на проспекте Победы - наименованием «Театр Кукол»;

- «Химпром» на Московском шоссе - наименованием «Сибур-ПЭТФ»;

- «Улица Дарвина» на улице Дарвина - наименованием «Площадь Капошвара»;

- «Проспект Победы» на проспекте Победы - наименованием «Площадь Капошвара»;

- «Универмаг» на улице Брагина - наименованием «Тверской областной суд»;

- «1-я Городская больница» на улице Софьи Перовской - наименованием «Центр имени Аваева»;

- «Магазин» на улице Громова - наименованием «Мигалово»;

- «Мигалово» на улице Громова - наименованием «Улица Громова»;

- «Магазин» на улице Тракторная - наименованием «Улица Сквозная»;

- «Комсомольская улица» на улице Артюхиной - наименованием «Школа № 7».

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Пассажирам следует быть внимательнее при планировании поездок.