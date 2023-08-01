Жителя Тверской области заключили под стражу за незаконную рубку леса

Черный лесоруб спилил 611 деревьев в Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области по решению суда заключен под стражу 37-летний житель Осташкова. Мужчину подозревают в незаконной рубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2022 года мужчина, не имея разрешения, с привлечением работников и техники, близи поселка Жукопа Пеновского муниципального округа, вырубил 611 деревьев различных пород. Ущерб лесного фонда составил свыше 11 млн рублей.

Устанавливаются соучастники преступления. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области.