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НовостиОбщество1 августа 2023 15:25

Жители Тверской области стали реже жениться и чаще разводиться

С начала года в Верхневолжье зарегистрировано 2 064 брака и 2 235 разводов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
С начала года в Тверской области зарегистрировано 2 064 брака

С начала года в Тверской области зарегистрировано 2 064 брака

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тверьстат опубликовал данные о естественном движении населения Тверской области с января по май 2023 года.

По данным статистики, население региона за пять месяцев сoкратилось на 4833 человека.

За указанный период родились 3487 человек, умeрли - 8320. Смeртность и рождаемость снизились по сравнению с показателями 2022 года. Год назад на 3620 родившихся было 10219 умeрших.

Жениться жители региона стали реже, а разводиться чаще. С начала года зарегистрировано 2 064 брака, на 144 меньше, чем в прошлом году, и 2 235 разводов, на 58 больше, чем в 2022-м.