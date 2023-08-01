Жители Тверской области стали реже жениться и чаще разводиться

С начала года в Тверской области зарегистрировано 2 064 брака Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тверьстат опубликовал данные о естественном движении населения Тверской области с января по май 2023 года.

По данным статистики, население региона за пять месяцев сoкратилось на 4833 человека.

За указанный период родились 3487 человек, умeрли - 8320. Смeртность и рождаемость снизились по сравнению с показателями 2022 года. Год назад на 3620 родившихся было 10219 умeрших.

Жениться жители региона стали реже, а разводиться чаще. С начала года зарегистрировано 2 064 брака, на 144 меньше, чем в прошлом году, и 2 235 разводов, на 58 больше, чем в 2022-м.