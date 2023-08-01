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НовостиОбщество1 августа 2023 14:58

В Твери полицейские остановили автомобиль под управлением подозрительного водителя

41-летний мужчина перевозил наркотики в автомобиле в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело

Подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело

Фото: Виктория ТУШКОВА

В поселке Химинститута в Твери инспекторы ДПС остановили автомобиль "Лада-Приора", который опасно петлял по дороге и цеплял обочину. Водитель имел признаки опьянения.

При досмотре в салоне машины полицейские обнаружили свёрток с неизвестным веществом внутри. 41-летний водитель объяснить происхождение пакета не смог и был доставлен в полицию.

Внутри пакета оказался синтетический наркотик. об этом свидетельствует заключение эксперта.

- Следователем УМВД России по городу Твери в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Фигурант заключен под стражу,- сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.