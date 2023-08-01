В 22 школах и 27 детсадах Тверской области в 2024 году запланированы ремонты

Вопросы укрепления материально-технической базы детских садов и школ Верхневолжья рассмотрели на заседании правительства Тверской области. Фото: Александр ЖМУЛИН

В 2024 году в 49 школах и детсадах в 21 муниципалитете региона проведут ремонты. Об этом объявлено на заседании областного правительства, которое 1 августа провел губернатор Игорь Руденя.

В 15 муниципальных образованиях ремонтные работы пройдут в 27 детских садах, - уточнила пресс-служба областного правительства. - В учреждениях Лихославльского, Конаковского, Нелидовского, Вышневолоцкого, Оленинского, Осташковского, Кашинского округов и города Торжка заменят оконные блоки. Ремонт кровли пройдет в детсадах Твери, ЗАТО Озерный и Андреапольского округа. В дошкольных учреждениях Лихославльского, Нелидовского, Вышневолоцкого, Кашинского, Бежецкого, Пеновского, Кимрского, Селижаровского округов и ЗАТО Озерный проведут работы по укреплению комплексной безопасности зданий и помещений.

Ремонты проведут в 22 школах 11 муниципалитетов.

В Холохоленской школе Вышневолоцкого округа отремонтируют санузлы. В Пятницкой школе Максатихинского округа и Вышневолоцкой средней школе заменят окна.

В Пищалинской, Коробинской и Щеколдинской школах Зубцовского округа обновят столово-кухонное оборудование.

Еще в девяти школах Старицкого, Осташковского, Максатихинского, Калязинского, Нелидовского округов и ЗАТО Озерный проведут работы по улучшению комплексной безопасности. В семи школах Ржевского, Лихославльского, Спировского, Зубцовского и Вышневолоцкого округов отремонтируют крыши.

Предполагается, что все работы будут завершены к началу учебного года в 2024-м.