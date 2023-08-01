В Твери на улице Дарвина 13-летний велосипедист попал под машину

Несовершеннолетнего велосипедиста сбила машина в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло утром, 1 августа, у дома №15 по улице Дарвина в Твери.

Женщина-водитель на автомобиле "Тойота Авенсис" проехала пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбила 13-летнего подростка на велосипеде.

- Ребенок пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

С травмами несовершеннолетнего доставили в больницу.