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НовостиПроисшествия1 августа 2023 13:47

В Твери на улице Дарвина 13-летний велосипедист попал под машину

Женщина-водитель сбила мальчика на пешеходном переходе в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Несовершеннолетнего велосипедиста сбила машина в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

Несовершеннолетнего велосипедиста сбила машина в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло утром, 1 августа, у дома №15 по улице Дарвина в Твери.

Женщина-водитель на автомобиле "Тойота Авенсис" проехала пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбила 13-летнего подростка на велосипеде.

- Ребенок пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

С травмами несовершеннолетнего доставили в больницу.