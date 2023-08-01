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НовостиОбщество1 августа 2023 13:18

Во втором квартале 2023 года в Тверской области Центробанком выявлено 30 поддельных российских купюр

Чаще всего в Тверской области подделывают пятитысячные банкноты
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области Центробанком выявлено 30 поддельных российских купюр

В Тверской области Центробанком выявлено 30 поддельных российских купюр

Фото: Даниил ОПАРИН

Во втором квартале 2023 года в банковской системе Тверского региона выявлено 30 поддельных российских банкнот. Это в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Среди подделок традиционно лидируют пятитысячные банкноты: эксперты вывели из обращения 19 таких фальшивок. Также обнаружены три двухтысячные, семь тысячерублевых и одна пятисотрублевая банкноты, - сообщили в Центробанке.

В апреле-июне 2023 года в банковском секторе Тверской области поддельными признаны четыре стодолларовые банкноты США.