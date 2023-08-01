В Тверской области запланировано строительство и модернизация еще ряда объектов ЖКХ

В том числе будет обновлена система теплоснабжения в селе Погорелое Городище. Фото: ПТО

1 августа на заседании регионального правительства во главе с губернатором Игорем Руденей внесены изменения в госпрограмму «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» до 2025 года. В частности, увеличено финансирование в части модернизации объектов теплоэнергетики и строительства очистных сооружений.

Дополнительные средства закладываются в программу для строительства блочно-модульной газовой котельной в поселке Металлистов в Калининском округе и котельной в деревне Алешино Рамешковского округа, а также - реконструкции системы теплоснабжения в селе Погорелое Городище Зубцовского округа,

Кроме того, решено выделить средства на строительство биологических очистных сооружений в Старице.

После завершения строительства объекты должны быть переданы в областную собственность для более эффективного управления.

- Правительство Тверской области ведет последовательную работу по консолидации коммунальных активов. Это позволит обеспечить комплексный подход к вопросам модернизации сетей, добиться четкости и прозрачности в финансовом администрировании и тарифообразовании. Самая главная задача – повысить надежность и качество коммунальных услуг, - отметил губернатор.