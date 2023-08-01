В Тверской области 102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Александре Терещенко

102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Александре Терещенко Фото: Ольга ТРОФИМОВА

1 августа 102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Александре Александровне Терещенко. Жительницу города Кувшиново поздравил с днем рождения губернатор Игорь Руденя.

- Вы родились на кувшиновской земле, заслужили уважение земляков, любовь родных и близких людей. В Тверской области глубоко чтят подвиг Вашего поколения в годы Великой Отечественной войны, мужество и патриотизм фронтовиков и тружеников тыла, - отметил Игорь Руденя.

Александра Александровна в годы войны трудилась в тылу врага, охранником на военном заводе «Заря» в Дзержинске. После войны вернулась в Кувшиновский район и работала продавцом в селе.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».