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НовостиОбщество1 августа 2023 13:01

В Тверской области 102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Александре Терещенко

Игорь Руденя поздравил с днем рождения труженицу тыла из Кувшиново
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Александре Терещенко

102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Александре Терещенко

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

1 августа 102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Александре Александровне Терещенко. Жительницу города Кувшиново поздравил с днем рождения губернатор Игорь Руденя.

- Вы родились на кувшиновской земле, заслужили уважение земляков, любовь родных и близких людей. В Тверской области глубоко чтят подвиг Вашего поколения в годы Великой Отечественной войны, мужество и патриотизм фронтовиков и тружеников тыла, - отметил Игорь Руденя.

Александра Александровна в годы войны трудилась в тылу врага, охранником на военном заводе «Заря» в Дзержинске. После войны вернулась в Кувшиновский район и работала продавцом в селе.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».