В Тверской области к 950-летию Торопца там дополнительно отремонтируют несколько дорожных объектов

Ранее в городе благоустроили одну из главных улиц - Советскую. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверской области продолжается подготовка к празднованию 950-летия Торопца в 2024 году. На заседании регионального правительства 1 августа решено, направить средства из областного бюджета на ремонт дополнительных дорожных объектов в древнем городе.

Планируется отремонтировать Базарную площадь, улицу Комсомольскую в пределах острова Красный Вал, парковки возле спортзала средней школы №1 и на улице Приозёрная.

Ранее на два месяца раньше графика был завершен ремонт участка «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь в Торопецком округе. По нацпроекту работы проведены почти на 20 км трассы в 2022-2023 годах.

В настоящее время ведутся ремонты 12 дорог в Торопце, завершить их должны до октября этого года. Ремонт дорог в муниципалитете будет продолжен и в 2024-м.

Инициатива губернатора Игоря Рудени о праздновании 950-летия Торопца была поддержана Президентом России. В правительстве РФ сформирован оргкомитет по подготовке и проведению торжеств.

В планах - благоустройство и ремонты около 40 объектов в городе. Кроме того, в Торопце установят памятники князю Александру Невскому и патриарху Тихону.