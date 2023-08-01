Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2023 10:49

Почетный гражданин Тверской области Спартак Сычёв награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Губернатор Игорь Руденя вручил высокую государственную награду фронтовику
Алексей АНДРЕЕВ
Игорь Руденя вручил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени Спартаку Андреевичу Сычёву.

Игорь Руденя вручил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени Спартаку Андреевичу Сычёву.

Фото: ПТО

1 августа губернатор Игорь Руденя вручил участнику Великой Отечественной войны, Почётному гражданину Тверской области, заместителю председателя Совета ветеранов-участников Курской битвы Спартаку Андреевичу Сычёву Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о награждении ветерана был подписан Президентом РФ в конце апреля.

Игорь Руденя также поздравил фронтовика со столетним юбилеем, который Спартак Андреевич отметил 28 июля.

- Девиз ордена «Польза, честь и слава» можно назвать девизом всей Вашей жизни. Дорогой Спартак Андреевич! Мы искренне восхищаемся Вами. Ваш юбилей - это событие без преувеличения для всей России, для нашей тверской земли. Вы являетесь бессменным участником Парадов Победы на Красной площади 9 мая, представляя Тверскую область. Вы по праву пользуетесь высочайшим авторитетом и глубоким уважением у всех поколений нашего региона. Благодарим Вас за ратный подвиг и мирный труд, за то, что для Вас интересы нашего государства и общества всегда на первом месте, - обратился к ветерану губернатор.

- Я хочу поблагодарить губернатора за такое внимание к ветеранам. Мы своим примером стараемся мобилизовать молодёжь на решение тех задач, которые стоят перед нашей любимой и великой страной. Я прошёл сложный путь, многое видел на своём веку. С 18 лет участвовал в Великой Отечественной войне. И сегодня, как и тогда, я уверен, что Победа будет за нами!, - приводит слова ветерана пресс-служба областного правительства.

Награда ветерана.

Награда ветерана.

Фото: ПТО

Спартак Андреевич попал на войну в 1942 году. Он сражался на Калининском фронте, за Ржев, участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении от немецкой оккупации Украины, Польши, Чехии. Оставил свою подпись на рейхстаге в ходе штурма Берлина.

В мирные годы Спартак Андреевич трудился для пользы страны на юридическом поприще.

В 2009-2010 годах активно участвовал в сборе и подготовке материалов по присвоению Твери звания «Город воинской славы», был членом делегации столицы Верхневолжья на торжественной церемонии вручения этой награды в Кремле.

30 июня 2020 года Спартак Андреевич был почетным гостем открытия в Тверской области Ржевского мемориала Советскому солдату.

Спартак Сычев награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», Орденами «Отечественной войны» I и II степени, Красной Звезды, Орденом Почета.

28 июля ветерана торжественно поздравили с 100-летни юбилеем у стелы «Город воинской славы».