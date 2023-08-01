Почетный гражданин Тверской области Спартак Сычёв награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Игорь Руденя вручил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени Спартаку Андреевичу Сычёву. Фото: ПТО

1 августа губернатор Игорь Руденя вручил участнику Великой Отечественной войны, Почётному гражданину Тверской области, заместителю председателя Совета ветеранов-участников Курской битвы Спартаку Андреевичу Сычёву Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о награждении ветерана был подписан Президентом РФ в конце апреля.

Игорь Руденя также поздравил фронтовика со столетним юбилеем, который Спартак Андреевич отметил 28 июля.

- Девиз ордена «Польза, честь и слава» можно назвать девизом всей Вашей жизни. Дорогой Спартак Андреевич! Мы искренне восхищаемся Вами. Ваш юбилей - это событие без преувеличения для всей России, для нашей тверской земли. Вы являетесь бессменным участником Парадов Победы на Красной площади 9 мая, представляя Тверскую область. Вы по праву пользуетесь высочайшим авторитетом и глубоким уважением у всех поколений нашего региона. Благодарим Вас за ратный подвиг и мирный труд, за то, что для Вас интересы нашего государства и общества всегда на первом месте, - обратился к ветерану губернатор.

- Я хочу поблагодарить губернатора за такое внимание к ветеранам. Мы своим примером стараемся мобилизовать молодёжь на решение тех задач, которые стоят перед нашей любимой и великой страной. Я прошёл сложный путь, многое видел на своём веку. С 18 лет участвовал в Великой Отечественной войне. И сегодня, как и тогда, я уверен, что Победа будет за нами!, - приводит слова ветерана пресс-служба областного правительства.

Награда ветерана. Фото: ПТО

Спартак Андреевич попал на войну в 1942 году. Он сражался на Калининском фронте, за Ржев, участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении от немецкой оккупации Украины, Польши, Чехии. Оставил свою подпись на рейхстаге в ходе штурма Берлина.

В мирные годы Спартак Андреевич трудился для пользы страны на юридическом поприще.

В 2009-2010 годах активно участвовал в сборе и подготовке материалов по присвоению Твери звания «Город воинской славы», был членом делегации столицы Верхневолжья на торжественной церемонии вручения этой награды в Кремле.

30 июня 2020 года Спартак Андреевич был почетным гостем открытия в Тверской области Ржевского мемориала Советскому солдату.

Спартак Сычев награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», Орденами «Отечественной войны» I и II степени, Красной Звезды, Орденом Почета.

28 июля ветерана торжественно поздравили с 100-летни юбилеем у стелы «Город воинской славы».