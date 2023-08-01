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НовостиОбщество1 августа 2023 9:57

В Твери хозяева разыскивают хохлатого попугая, который улетел из дома на улице Малая Самара

Какаду был замечен на набережной реки Лазури в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Птичку очень ждут дома Фото: vk.com/news69/Вера Афанасьева

Птичку очень ждут дома Фото: vk.com/news69/Вера Афанасьева

В Твери хозяева разыскивают хохлатого попугая, который 28 июля улетел из дома №9 на улице Малая Самара в Московском районе.

Пост с просьбой о помощи разместили владельцы пернатого питомца вруппе "News 69".

31 июля какаду был замечен на набережной Реки Лазури.

Хозяева просят по возможности поймать попугая и сообщить им. Птичку очень ждут дома.

Пользователи соцсети советуют владельцам поставить клетку с кормом в месте, где был замечен попугай, чтобы он сам мог вернуться.

Попугай корелла из семейства какаду имеет желто-серый окрас перьев, ярко-оранжевые щечки и выдающийся хохолок. Некоторые особи умеют разговаривать.