В Твери хозяева разыскивают хохлатого попугая, который улетел из дома на улице Малая Самара

Птичку очень ждут дома Фото: vk.com/news69/Вера Афанасьева

В Твери хозяева разыскивают хохлатого попугая, который 28 июля улетел из дома №9 на улице Малая Самара в Московском районе.

Пост с просьбой о помощи разместили владельцы пернатого питомца вруппе "News 69".

31 июля какаду был замечен на набережной Реки Лазури.

Хозяева просят по возможности поймать попугая и сообщить им. Птичку очень ждут дома.

Пользователи соцсети советуют владельцам поставить клетку с кормом в месте, где был замечен попугай, чтобы он сам мог вернуться.

Попугай корелла из семейства какаду имеет желто-серый окрас перьев, ярко-оранжевые щечки и выдающийся хохолок. Некоторые особи умеют разговаривать.