В Твери на Трехсвятской установят вагон трамвая и скульптуру в виде книги

Выездная комиссия в Твери определила места размещения будущих арт-объектов Фото: администрация Твери

В Твери определены места для размещения арт-объектов и средств навигации в пределах туристического центра. Комиссию провела на местах рабочая группа.

Федеральный конкурс по обустройству туристических центров городов был проведен в 2022 году. Города-победители в течение 2023 года смогут внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить вывески, навигацию.

В частности, в Твери планируется изменить вид и освещение туристического центра, создать архитектурную подсветку, установить арт-объекты, малые архитектурные формы, барельефы, указатели.

Как рассказали в администрации города, на улице Трёхсвятской, где сейчас идет ремонт, появится туристический информационный центр в виде вагона трамвая и скульптура - книга, посвященная ученому, математику Владимиру Брадису. На левой странице разворота книги будет воспроизведена одна из математических таблиц, на правой - счёты. Арт-объект установят рядом с главным входом исторического факультета ТвГУ.

На бульваре Радищева появятся новые павильоны для торговли сувенирами, а на фасадах зданий по улице Трехсвятской повесят таблички с указанием QR-кода, по которому жители и туристы смогут узнать исторические факты о конкретном здании.

Проекты планируют реализовать до конца 2023 года.