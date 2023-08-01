В Твери увеличат количество мест в Губернаторском классе Академической гимназии ТвГУ

В Академической гимназии имени Максимовича вырастет количество обучающихся. Фото: VK/День открытых дверей в Академической гимназии

На заседании областной бюджетной комиссии 31 июля одобрено решение о о выделении средств для увеличения количества учеников в Губернаторском классе для одаренных детей региона. Он действует на базе Академической гимназии им. П.П. Максимовича Тверского государственного университета.

В 2020 году в 10 и 11 Губернаторских классах учились по 20 ребят. По информации от пресс-службы областного правительства, к 2024 году планируется увеличить количество обучающихся до 30 человек.

С 2017 года в академической гимназии при поддержке из региональной казны реализуется проект по углубленной подготовке одаренных детей. С 2019 года коллектив школьников получил официальный статус «Губернаторский класс».

В июне 2023 года губернатор Игорь Руденя вручал его выпускникам аттестаты.

На заседании бюджетной комиссии также принято решение о приобретении для школ Верхневолжья пособий и наглядных материалов, в том числе для обучения игре в шахматы и шашки. Их получат более 450 учреждений области.

Кроме того, одобрено выделение грантов образовательным организациям, которые реализуют проекты по духовно-нравственному воспитанию детей.