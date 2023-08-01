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НовостиПроисшествия1 августа 2023 6:32

Тела двух человек обнаружили спасатели при тушении пожара в жилом доме в Тверской области

Жилой дом сгорел в ночь на 1 августа в Бологое
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Два человека погибли при пожаре с жилом доме Тверской области

Два человека погибли при пожаре с жилом доме Тверской области

Фото: Мария ОСИПОВА

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Гражданской в Бологое поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 23:40 вечера 31 июля.

На место пожара выехали отделения пожарно-спасательной части №25, оперативная группа Бологовского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи.

В 00:20 1 августа было объявлена локализация пожара, спустя еще 12 минут спасатели ликвидировали открытое горение. В 2:30 пожар полностью потушили.

По данным ГУ МЧС России по Тверской области, при пожаре погибли два человека - взрослые. Их тела обнаружены в ходе тушения пожара.