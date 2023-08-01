Санитарный вертолет МЧС совершил срочный вылет в Западнодвинский округ

Срочная помощь санавиации потребовалась ребенку в Западнодвинской ЦРБ Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

31 июля вертолет Ка-32 санавиации МЧС с бригадой врачей на борту совершил срочный вылет в Западнодвинскую ЦРБ Тверской области.

Неотложная помощь потребовалась двухлетней девочке. На месте врачи осмотрели пациента и приняли решение транспортировать его в Тверь.

Маленького пациента доставили в областную столицу. С аэродрома на автомобиле скорой помощи отвезли в больницу. Дальнейшее лечение ребенок проходит в ДОКБ Твери.