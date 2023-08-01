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НовостиОбщество1 августа 2023 6:11

Снаряды времен войны нашли и обезвредили в Тверской области

Военные "трофеи" обнаружили в Ржевском округе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Снаряды военных времен нашли в Ржевском округе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Снаряды военных времен нашли в Ржевском округе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

31 июля группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе поселка Есинка Ржевского муниципальноо округа обнаружены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

В числе находок: две 50 мм минометные мины, два 82 мм артиллерийских снаряда.

Силами спасателей снаряды ликвидированы на полигоне.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону "101" и "112".