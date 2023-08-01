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НовостиПроисшествия1 августа 2023 6:04

В карьере в Тверской области утонул мужчина

Спасатели обнаружили тело утонувшего в водоеме мужчины в Торжокском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Тело утонувшего мужчины нашли в карьере

Тело утонувшего мужчины нашли в карьере

Фото: Альберт БОЙКОВ

Сообщение о том, что в карьере в районе села Климово Торжокского района утонул мужчина, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 31 июля.

На место выехали: оперативная группа Торжокского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники пожарно-спасательной части №59, группа специальных водолазных работ АСС по Тверской области, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники полиции.

- Тело погибшего было доставлено на берег и передано полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.