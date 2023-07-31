Житель Твери хранил дома арсенал оружия и четыре килограмма наркотиков

За хранение оружия и наркотиков жителю Твери грозит 10 лет лишения свободы Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД при силовой поддержке отряда спецназначения "Гром" задержали жителя Твери, подозреваемого в хранении оружия, патронов и наркотиков.

В частном доме в Калининском округе у 30-летнего мужчины обнаружили ёмкости с растительным наркотиком, упаковку, весы, семена и удобрения. Масса готового вещества составила 4 килограмма.

Также у мужчины найден целый арсенал оружия: автомат, два пистолета, два магазина к автомату, восемь магазинов к пистолету, 16 коробок с патронами от пистолета Макарова.

- Подозреваемый задержан и арестован. В содеянном сознался и пояснил, что наркотик хранил для личного употребления, а оружие нашёл в лесу. Эти версии проверяются оперативниками. Устанавливается пригодность оружия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По части 2 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.