С начала года на дорогах Твери пострадали 58 пешеходов

В Твери оштрафовали 72 пешехода-нарушителя Фото: УГИБДД России по Тверской области

С 24 по 30 июля в Твери госавтоинспекторы останавливали пешеходов-нарушителей ПДД.

За время рейда "Пешехд" сотрудниками ГИБДД составлена 107 административных материалов в отношении водителей и пешеходов, из них 72 - в отношении пешеходов и 35 - на водителей.

Всего, по данным УГИБДД России по Тверской области, с начала года на дорогах Твери произошло 57 ДТП с пешеходами, травмы получили 58 человек.

Госавтоинспекция призывает граждан быть внимательнее на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.