В автобусах Тверской области за девять месяцев оштрафовали 10 000 безбилетников

В Тверской области за безбилетный проезд оштрафовали 10 000 пассажиров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В автобусах "Транспорта Верхневолжья" за девять месяцев оштрафовали 10 000 пассажиров-безбилетников.

Напомним, контроль за оплатой проезда был усилен в ноябре 2022 года.

Помимо штрафов, был зарегистрировано 515 обращений в правоохранительные органы для установления личности нарушителей, 1500 пассажиров заплатили повторный штраф в 5000 рублей за неуплату в срок.

На текущий момент сумма штрафа за безбилетный проезд составляет 2500 рублей. Его можно оплатить в любом банке лично, через мобильные приложения или обжаловать постановление в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии.