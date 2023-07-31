В автобусах Тверской области за девять месяцев оштрафовали 10 000 безбилетников

В Тверской области за безбилетный проезд оштрафовали 10 000 пассажиров
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В автобусах "Транспорта Верхневолжья" за девять месяцев оштрафовали 10 000 пассажиров-безбилетников.
Напомним, контроль за оплатой проезда был усилен в ноябре 2022 года.
Помимо штрафов, был зарегистрировано 515 обращений в правоохранительные органы для установления личности нарушителей, 1500 пассажиров заплатили повторный штраф в 5000 рублей за неуплату в срок.
На текущий момент сумма штрафа за безбилетный проезд составляет 2500 рублей. Его можно оплатить в любом банке лично, через мобильные приложения или обжаловать постановление в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии.