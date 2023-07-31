В Тверской области за пять лет открылось 14 новых детских садов и три школы

Этот детский садик открыли в Твери в 2023 году. Фото: ПТО

В Тверской области за пять лет (с 2018 по 2022 годы) ввели в эксплуатацию четырнадцать новых детских садов и три школы, сообщает Тверьстат. Новые садики рассчитаны на на более чем 1,6 тыс. ребят, а школы - на 1,9 тыс. учеников.

Четыре из этих детских садов и две школы открылись в областной столице. Напомним, в 2023 году в Твери также был открыт детсад «Умка» на 190 мест, дизайн здания которого разрабатывался совместно с художниками студии «Союзмультфильм».