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НовостиОбщество31 июля 2023 15:59

В Тверской области за пять лет открылось 14 новых детских садов и три школы

Четыре детсада и две школы открылись в Твери
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Этот детский садик открыли в Твери в 2023 году.

Этот детский садик открыли в Твери в 2023 году.

Фото: ПТО

В Тверской области за пять лет (с 2018 по 2022 годы) ввели в эксплуатацию четырнадцать новых детских садов и три школы, сообщает Тверьстат. Новые садики рассчитаны на на более чем 1,6 тыс. ребят, а школы - на 1,9 тыс. учеников.

Четыре из этих детских садов и две школы открылись в областной столице. Напомним, в 2023 году в Твери также был открыт детсад «Умка» на 190 мест, дизайн здания которого разрабатывался совместно с художниками студии «Союзмультфильм».